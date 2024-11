L’état d’avancement de la réalisation de plusieurs projets communs, les moyens de renforcer le partenariat entre la Tunisie et la France et le développement de la prise en charge thérapeutique ont été au centre de la rencontre tenue hier vendredi entre le ministre de la santé, Moustapha Ferjani, avec l’ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen.

Selon un communiqué publié hier soir, la réunion s’est également articulée autour de l’examen de la mise en œuvre de projets sanitaires conjoints relatifs à l’achèvement de deux hôpitaux multidisciplinaires dans les gouvernorats de Gafsa et de Sidi Bouzid, à la construction et à l’équipement d’hôpitaux régionaux dans les délégations Regueb et Meknassi, ainsi qu’au développement des soins de santé pour les personnes âgées.

Les deux parties ont également évoqué les moyens de soutenir la transplantation d’organes, d’améliorer la formation et de développer les systèmes informatique dans ce domaine, ainsi que de développer la télémédecine et de moderniser le système informatique en se concentrant sur l’échange et le stockage d’images médicales à l’aide de technologies avancées pour faciliter les services de santé.