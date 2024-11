Les startups et entrepreneurs développant des solutions technologiques vertes seront accompagnés par le Programme Global pour le textile et l’habillement (GTEX/MENATEX) pour transformer leurs solutions technologiques en des opportunités économiques.

Les bénéficiaires seront sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures qui vient d’être lancé. La date limite a été fixée au 8 décembre 2024.

Il s’adresse aux startups et aux entrepreneurs qui travaillent sur le développement de solutions technologiques vertes applicables sur toute la chaîne de valeurs du secteur du textile et de l’habillement en Tunisie et ceux dont la technologie pourrait apporter des solutions aux défis et priorités des entreprises du secteur textile en termes de développement durable et de digitalisation.

Y seront également sélectionnés, les startups et les entrepreneurs qui disposent de solutions qui pourraient contribuer à la double transition écologique et digitale du secteur textile en Tunisie à travers le renforcement de la circularité, le respect de l’environnement et l’optimisation de la consommation de l’eau et de l’énergie.

En effet GTEX MENATEX Tunisie, fournira aux startups et aux entrepreneurs sélectionnés, l’assistance et l’expertise nécessaires dans différents domaines, à savoir la maturation de la technologie, la validation de la solution et la protection de l’innovation.

Il favorisera également leur mise en relation avec les entreprises industrielles opérant dans toute la chaîne de valeurs du secteur textile en Tunisie et le networking avec les acteurs clés de l’innovation et du développement technologique en Tunisie et à l’échelle internationale.

Le projet en question apportera aussi son appui pour la levée des fonds nécessaires et pour l’accès à des financements appropriés.

Le projet GTEX/MENATEX-Tunisie est le résultat d’un partenariat entre le Gouvernement tunisien, le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO), et l’Agence Suédoise de Développement et Coopération Internationale (SIDA) en tant que bailleurs de fonds, lesquels ont mis à la disposition du projet, les fonds nécessaires à sa mise en œuvre et le Centre du Commerce international (ITC), organe des Nations Unies (ONU) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en tant qu’agence chargée de l’exécution du projet.

Il vise à accroître la compétitivité des exportations dans l’industrie textile et de l’habillement. L’impact envisagé du programme est d’accroître l’emploi et les revenus tout au long de la chaîne de valeur de cette industrie.