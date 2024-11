Le ministre de l’économie et de la planification, Samir Abdelhafidh a souligné au cours de sa rencontre avec le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Ben Rejeb, l’importance des concertations dans l’impulsion du développement économique et social.

Au cours d’une réunion tenue, mercredi, les deux parties ont mis l’accent également sur la nécessité des échanges de points de vue dans le cadre de la complémentarité entre les secteurs public et privé pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement économique et social, a indiqué un communiqué du ministère de l’Economie publié jeudi.

Les deux parties ont par ailleurs passé en revue les efforts et les réformes engagés afin d’améliorer davantage le climat des affaires et d’investissement aux niveaux institutionnel et législatif.

L’objectif est de favoriser des conditions adéquates aux entrepreneurs et investisseurs pour contribuer activement dans la dynamisation de la session économique nationale et créer de la richesse et des opportunités d’emploi, a rapporté la même source.

Cette réunion a été l’occasion de discuter de l’état des lieux et des perspectives dans plusieurs domaines et activités prometteuses, dont l’innovation, la digitalisation, les industries cinématographiques, les industries navales et les industries cosmétiques.

Elle a permis aussi de mettre l’accent sur le rôle joué par les organisations professionnelles en termes d’appui des efforts de l’Etat pour booster l’investissement privé et l’entreprenariat, outre la responsabilité sociétale des entreprises.