Le ministre des Affaires étrangères saoudien, le Prince Faisal Ben Farhan, a affirmé lors de la troisième session du sommet du G20, que la sécurité énergétique représente un défi mondial et une entrave aux efforts de développement et d’éradication de la pauvreté.

S’exprimant à cette occasion, le ministre saoudien a souligné l’importance de prendre en compte les circonstances spécifiques de chaque pays et les besoins diversifiés en développement lors de l’élaboration des stratégies de transition énergétique, plaidant pour une approche équilibrée et inclusive basée sur trois piliers principaux: la sécurité énergétique, l’accès à une énergie abordable et la durabilité environnementale.

Il a saisi cette occasion pour mettre en avant le rôle du G20 en tant que forum important pour améliorer la coordination et l’action collective afin de transcender les défis du développement durable. Le chef de la diplomatie saoudienne a salué les efforts de la présidence brésilienne du G20 pour progresser vers les objectifs de développement et réduire les disparités économiques.

Selon lui, les transitions énergétiques requièrent du temps et des investissements colossaux pour pouvoir les réaliser de manière équitable et inclusive, tout en préservant la stabilité des marchés et la sécurité énergétique. Il a mis en avant aussi l’importance d’utiliser toutes les sources d’énergie, y compris les hydrocarbures et leurs applications propres, ainsi que l’innovation technologique, pour gérer les émissions et les impacts environnementaux.

Le chef de la diplomatie saoudienne a également indiqué que les investissements de l’Arabie saoudite dans les technologies innovantes ont permis d’atteindre l’un des taux les plus bas d’émissions issus des opérations pétrolières et gazières à l’échelle mondiale. Il a ajouté que l’Arabie saoudite s’efforce d’augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à 50% d’ici 2030, tout en investissant dans la production d’hydrogène propre et l’application du modèle d’économie circulaire du carbone.

Dans ce cadre, le Prince Faisal a mis en exergue les initiatives saoudiennes, notamment les projets “Saudi Green” et “Middle East Green”. Il a affirmé que le succès des stratégies de transition énergétique de l’Arabie saoudite dépend de sa conjoncture nationale et de ses plans de développement. Il a souligné l’importance de renforcer la coopération internationale pour garantir une transition énergétique juste et inclusive et soutenir les efforts de développement à travers le monde, ce qui contribuera à un développement durable et équilibré pour les générations futures.