Considérée comme étant une productrice unique en son genre, Calling Marian, formée en musicologie, s’inspire d’horizons artistiques multiples pour créer une musique forte, sincère et émotionnelle, à la rencontre de la techno, de l’acid house et de la trance. Son objectif est de créer une synergie forte entre rythmes techno et club, harmonies nostalgiques et mélodies entraînantes.

Accompagnée en live de machines et synthétiseurs, l’artiste donnera le vendredi 22 novembre à l’Institut français de Tunisie (IFT) un DJ-set immersif alliant musique et vidéo, et ce, dans le cadre de la célébration de l’événement international “Novembre numérique” 2024, qui célèbre depuis 2017, les cultures numériques à travers des activités innovantes, en mettant en avant la créativité française dans le domaine du numérique.

Caractérisée par son autonomie, Calling Marian compose, enregistre, produit et mixe tous ses morceaux. La force de cette productrice est sa présence scénique ; que ce soit en DJ-set sur les scènes alternatives ou en live sur la scène de festivals majeurs comme Marsatac, Rock en Seine, Les Vieilles Charrues, Panoramas, Scopitone, Hop Pop Hop, les Nuits Sonores, le Sakifo, Le Fusion Festival… Au cours de sa carrière, de quelques années seulement, elle a aussi eu l’occasion d’assurer les premières parties d’artistes de renom, comme Weval, Laurent Garnier, Jeanne Added, Arnaud Rebotini, Chloé ou encore Emika.