La Tunisie connaîtra un temps mitigé ce mercredi 20 novembre. Le nord du pays sera marqué par un ciel partiellement nuageux, avec des risques d’averses et même d’orages en fin de journée et durant la nuit. Les régions du sud et les côtes est seront également concernées par une augmentation de la nébulosité, accompagnée de faibles précipitations.

Le vent soufflera fort près des côtes nord, apportant une sensation de fraîcheur. En mer, la situation sera agitée, surtout au nord.

Les températures resteront stables, avec des maximales oscillant entre 19 et 25°C dans le nord et le centre du pays, et pouvant atteindre 29°C dans les régions les plus chaudes.