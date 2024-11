“Le ministère des affaires sociales a finalisé le projet de loi relatif à l’amendement du code de travail pour mettre fin à la sous-traitance, qui sera présenté prochainement en conseil ministériel avant de le soumettre ” dans les meilleurs délais” au parlement, a indiqué le ministre des affaires sociales Issam Lahmar.

Dans ses réponses aux interrogations des députés, le ministre a souligné mardi, au cours d’une plénière commune entre l’assemblée des représentants du peuple et le conseil des régions et des districts, consacrée à l’examen du budget de la mission du ministère des affaires sociales pour l’année 2025, qu’une série de réformes sera introduite pour renforcer le code de travail conformément aux instructions du président de la république Kais Saied, qui avait ordonné la révision de cette législation, en vue de rompre avec toutes les formes du travail précaire et de mettre fin aux contrats de sous-traitance et à durées déterminées.

Il a annoncé que son département a entamé l’élaboration d’un projet de loi portant création d’un fond d’assurance pour les travailleurs licenciés pour des raisons économiques, qui a été inséré dans le projet de loi de finances pour l’année 2025.

Par ailleurs, il a affirmé que son département poursuivra son appui aux associations de protection des handicapées, dans le cadre du financement public des associations, dévoilant que des fonds d’une valeur de 80 millions de dinars ont été versés au cours de l’année 2024 pour soutenir les centres d’éducation spécialisés, outre la distribution de 20 bus à ces associations pour favoriser un meilleur accès à l’éducation pour tous.

Dans ce contexte, il a précisé que le ministère s’est engagé à acquérir des appareils prothétiques permettant l’inclusion de 7 mille personnes handicapées et s’emploie en coordination avec le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées à intégrer les enfants autistes dans les établissements scolaires.

Par ailleurs, le ministre des affaires sociales a annoncé la régularisation de la situation des ouvriers de chantiers de plus de 60 ans, précisant que leur pension de retraite a été versée le mois d’octobre dernier.

En réponse à une question des députés sur le rapprochement des services sociaux aux citoyens, Lahmar a indiqué que son département n’est pas en mesure d’assumer les frais de location pour l’ouverture de nouveaux bureaux régionaux, “sauf en cas de disponibilité de bâtiments appartenant aux établissements publics”, a-t-il ajouté.

“Le ministère s’oriente vers la révision du système d’assurance maladie, notamment au niveau de la prise en charge des médicaments et leur bénéficiaires” a-t-il noté, signalant qu’un projet de loi sera élaboré prochainement, pour venir à bout de toutes les difficultés dans ce secteur vital.

Par ailleurs, il a évoqué les difficultés liées à la numérisation de la sécurité sociale, notant le besoin de mettre en place un système de numérisation des documents pour s’affranchir de l’utilisation et la conservation de papier et assurer la pérennité des dossiers.

Le ministre des affaires sociales a abordé, dans son intervention, les questions liées à la réforme et la restructuration des caisses sociales, soulignant l’importance de préserver leur équilibres financiers.