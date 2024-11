La Commission européenne, l’Espagne, la Lituanie et l’Autriche ont annoncé, lundi, un nouveau soutien financier au développement de l’hydrogène renouvelable, d’un montant de 700 millions d’euros de fonds nationaux.

Les trois États membres participeront au service ”Auctions-as-a-Service” dans le cadre de la deuxième vente aux enchères de la Banque européenne de l’hydrogène, qui sera lancée le 3 décembre, ont indiqué l’Exécutif européen et les États concernés dans un communiqué conjoint, relevant que cette enveloppe s’ajoute au financement de 1,2 milliards d’euros provenant du Fonds pour l’innovation de l’UE.

Le financement total mobilisé par la vente aux enchères d’hydrogène renouvelable ”IF24” s’élèvera donc à environ 2 milliards d’euros, ajoute la même source, estimant que grâce à ces nouveaux engagements financiers, l’Espagne, la Lituanie et l’Autriche démontrent “leur engagement à atteindre les objectifs nationaux et de l’UE en matière d’adoption d’énergies propres et du soutien à la décarbonation de l’industrie européenne”.

La mobilisation de ce financement supplémentaire dans le cadre d’une plate-forme d’enchères européenne unique est “un système efficace qui augmente les possibilités et réduit les coûts pour l’industrie”, affirme Bruxelles, ajoutant que ce service permet aux États membres de financer des projets supplémentaires dans leur pays, même après que le budget du Fonds pour l’innovation a été entièrement alloué.

Dans ce sens, la Commission encouragé les autres États membres à participer également à l’avenir au service ”Auctions-as-a-Service”, en soutenant les objectifs du plan REPowerEU, du plan industriel du pacte vert et des objectifs en matière d’hydrogène renouvelable établis dans la directive sur les énergies renouvelables.

Grâce au service ”Auctions-as-a-Service” au sein de la Banque européenne de l’hydrogène, les États membres, qui y participent sur une base volontaire, peuvent recenser et soutenir des projets concurrentiels situés sur leur territoire qui n’ont pas obtenu de financement de l’UE, sans avoir besoin d’une mise aux enchères nationale distincte ou d’une autre procédure de sélection.