Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a indiqué que plusieurs entreprises publiques et privées, ainsi que les organisations nationales, ont manifesté leur intérêt à soutenir les efforts pour reprendre les systèmes forestiers et leur restauration.

Il a ajouté, lors de son intervention, à l’ouverture de la semaine des forêts tunisiennes, tenue à la cité des sciences les 19, 20 et 21 novembre 2024, que le ministère a œuvré à renforcer le partenariat entre les secteurs privé et public.

A cet égard, le ministre, a souligné la nécessité de faire associer les acteurs économiques et les organisations de la société civile, lors de la mise en place des programmes gouvernementaux régissant la protection des systèmes forestiers et pastoraux, précaires, ainsi que l’amélioration des fonctions et des services rendus par le secteur des forêts. Ces acteurs devront jouer pleinement leur rôle dans l’exécution de ces programmes, a-t-il poursuivi.

Il a fait remarquer que plusieurs entreprises qui adoptent les valeurs la responsabilité sociétale ont pris l’initiative d’examiner des propositions de projets avec la Direction générale des forêts, ce qui permettra de signer des conventions de partenariat, au cours de cette manifestation.

Le ministre a dans le même cadre rappelé que son département a mis en place un programme intégré de reboisement visant à planter 9 millions de plants, dont 6,7 millions dans le cadre du Programme national et des projets de développement et 2,3 millions de plants en partenariat avec les composantes de la société civile, les entreprises et les banques publiques et privées, ainsi que la programmation de la récupération de 1000 hectares de systèmes forestiers et pastoraux à travers le semis direct.

Il a noté que les forêts de la Tunisie constituent une richesse naturelle et une ressource importante pour la production fourragère, sans oublier le bois et de nombreux produits primaires transformables, ainsi qu’un soutien à l’économie agricole, fournissant des emploi, et susceptible d’atteindre l’équilibre environnemental et protéger le sol contre l’érosion.