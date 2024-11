Mention spéciale du jury à la 11ème édition du festival Cinémas d’Afrique Africlap Film Festival à Toulouse (7-16 novembre 2024), le long métrage fiction “EMNA” (2023), écrit et réalisé par l’architecte et cinéaste tunisien résidant en Suisse, Bouslama Chamakh, sera projeté en avant-première tunisienne le 22 novembre 2024 à la Cité des Sciences de Tunis (CST).

Cette projection s’inscrit dans le cadre d’une journée autour de l’architecture comme vecteur de transformation sociale “Territoire et Alternatives”, organisée par l’association Architectes Citoyens, en collaboration avec l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU) et l’Ordre des architectes de Tunisie (OAT) en vue de repenser le territoire et d’explorer des alternatives pour un avenir durable.

Selon Bouslama Chamakh, “Emna”, son premier long métrage, est né d’un désir de raconter des histoires humanistes. Autour d’une équipe métissée composée notamment de Didier Varrin (photographie) et Bernard Léchot (musique), le film réunit, dans les rôles principaux, l’actrice franco-tunisienne Aoitef Kouki et l’acteur Benjamin Wehrli, dans le rôle de Daniel, un botaniste suisse, “stressé par son environnement, écrasé par la pression sociale et hanté par des pulsions suicidaires, il décide de s’isoler dans la cabane de ses parents. Au même moment, Zaineb et sa fille, abandonnées par un passeur à la frontière italo-suisse, errent dans les montagnes essayant de joindre illégalement la Suisse” (synopsis).

Tourné dans les vallées de Grimmialp et de Simmental en Suisse, la fiction se présente comme une réflexion sur l’universalité du désespoir à travers un huis clos entre des personnages profondément humains, pour se situer selon le cinéaste, au croisement de l’architecture, de l’urbanisme et de l’humain.

Sélectionné dans plusieurs grands festivals, le films a été notamment présenté dans la catégorie “Cinéma du Monde” à la 29ème édition du Festival du Film d’Auteur de Rabat et programmé en 2023 dans la section “Horizons du cinéma tunisien” de la 34ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (édition annulée des JCC).

Projeté lors de la 13ème édition de l’Africa International Film Festival à Lagos (Afriff, Nigeria 3-9 novembre 2024) et au Kuwait International Film Festival (KIFF, 10-16 novembre 2024), le film poursuit sa tournée notamment à la cinquième édition du Festival International de Films Africains et Afro-descendants “Bangui Fait Son Cinéma” (23-30 novembre 2024).

Diplômé de l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis en 2001, Bouslama Chamakh a réalisé plusieurs expositions et installations artistiques en France, en Tunisie et en Suisse. A partir de 2015, il s’est consacré au cinéma comme principal moyen d’expression, signant plusieurs courts-métrages dont “Le Fleuriste”, primé par une mention spéciale du jury lors de la 29ème édition des JCC en 2018.