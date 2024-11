Le ministère de la Défense nationale a réceptionné, lundi, à la base aérienne Sidi Ahmed à Bizerte, un avion de transport militaire de type C-130 Hercules, don des États-Unis.

Cette avion vient renforcer la flotte de l’armée de l’air tunisienne et par la même, renforcer ses capacités dans le domaine de transport logistique et opérationnel, indique un communiqué du ministère de la Défense.

La cérémonie de réception de cet appareil a eté présidée par le ministre de la Défense nationale, Khaled S’hili.

Elle s’est déroulée en présence de l’ambassadeur américain en Tunisie Joey Hood, du lieutenant-général Jason Hinds, commandant adjoint des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique et de hauts officiers américains et tunisiens.

Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense s’est félicité du niveau de coopération militaire entre le Tunisie et les États-Unis ainsi que de l’engagement des deux parties à mettre en œuvre les termes des accords conclus.

Il a souligné la volonté du département de la Défense à renforcer la coopération militaire entre les deux pays, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles et l’échange des expertises dans la formation militaire.

De son côté, l’ambassadeur américain a indiqué que la réception de cet avion par l’Armée de l’air reflète les “solides” relations stratégiques unissant les deux pays, faisant part de la disposition de l’administration américaine à soutenir les efforts du ministère pour renforcer les capacités de l’Armée tunisienne.