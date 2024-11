La Cité des sciences de Tunis (CST) organise les 29 et 30 novembre 2024 la quatrième édition de la Foire du Livre scientifique et numérique.

Cet événement, destiné aux jeunes lecteurs, passionnés de sciences, professionnels du livre, startups et associations éducatives, propose un programme riche et varié.

Les visiteurs pourront découvrir des stands de vente offrant des nouveautés éditoriales, participer à des rencontres littéraires et des ateliers interactifs, assister à des démonstrations technologiques, et explorer la robotique et des expériences immersives, offrant ainsi une plongée dans l’univers du savoir, la science et de l’innovation numérique.