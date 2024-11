Environ 70 exposants tunisiens et étrangers prennent part au 6ème salon international du chocolat et de la pâtisserie qui se tient du 28 au 30 novembre 2025, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Outre les professionnels tunisiens, les exposants étrangers dont des artisans chocolatiers, des chefs pâtissiers et des fournisseurs d’équipements utilisés dans ces domaines venant notamment d’Algérie, de France et d’Italie sont attendus à ce salon, a précisé à l’Agence TAP, la directrice de la société des salons et expositions internationales (IFE), Lamia Oueslati.

Le salon constitue une occasion pour les professionnels de faire connaître leurs produits, pour renforcer les produits locaux et développer l’industrie de la chocolaterie “encore peu développée” en Tunisie, a-t-elle ajouté notant que des milliers de visiteurs sont attendus à ce salon qui a attiré lors de ces précédentes éditions entre 5 et 6 mille visiteurs.

Au programme du salon figurent un concours international de la meilleure scuplture en chocolat, des ateliers d’animation pour les enfants ainsi que des séances de dégustations quotidiennes.