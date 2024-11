Le budget de la mission des Affaires culturelles pour l’année 2025, est estimé à 425,4 millions dinars, enregistrant une augmentation de 3 % par rapport à 2024.

Cette hausse sera principalement destinée aux dépenses d’investissement, qui seront en progression de 8 %, ainsi qu’aux dépenses d’interventions qui augmenteront de 4 %, a indiqué la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue, dimanche, au Palais du Bardo, pour l’examen du projet de la mission du des Affaires culturelles.

En revanche, elle a précisé que son département œuvrera à poursuivre la maîtrise des dépenses ordinaires liées à la gestion et à la rémunération, qui ne connaîtront pas d’augmentation de plus de 1%. Srarfi a indiqué que le projet de budget de la mission sera réparti sur cinq programmes, à savoir les arts, le livre et la lecture et l’activité culturelle et le patrimoine, représentant environ 92 % du budget de la mission du ministère des affaires culturelles. Le département a consacré 8% de son budget au programme de pilotage et d’appui.

Srarfi a, en outre, précisé que le ministère travaillera en vue de garantir la présentation de spectacles artistiques variés, en allouant un budget de 53,4 millions de dinars, soit 12,5 % du budget de la mission.

Elle a exprimé le souhait de voir le taux des œuvres primées atteindre 20% des œuvres soutenues, contre seulement 10 % en 2023.

Pour le programme « livre et lecture », elle a souligné que la politique de son département vise à développer la production littéraire et intellectuelle et à promouvoir la lecture publique. Quant au programme de l’Activité Culturelle, il vise à assurer l’ouverture de l’institution culturelle sur son environnement et à renforcer le rayonnement de grandes manifestations culturelles et des festivals.

La ministre des affaires culturelles a avancé, à cette occasion, qu’un programme national destiné aux enfants sera lancé, en 2025, en partenariat avec les ministères concernés. L’objectif étant de généraliser la pratique de l’activité culturelle en milieu scolaire.

Srarfi a, également, évoqué l’importance du Patrimoine qui représente un secteur vital du budget de la mission du Ministère des Affaires Culturelles, au regard de la richesse du patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie. A cet effet, un budget estimé à 73,5 millions de dinars a été consacré à ce secteur.

La ministre a avancé que son département œuvrera, en 2025, à la concrétisation des orientations et des réformes stratégiques et structurelles pour le secteur culturel dans le cadre d’une nouvelle vision pour gouverner davantage ce domaine. Et de poursuivre que le ministère des affaires culturelles travaillera sur la numérisation des services destinés aux artistes créateurs et aux associations actives dans le domaine culturel.

Le département des affaires culturelles s’apprête, aussi, à lancer le projet de plateforme numérique pour la gestion des subventions dans le secteur culturel.