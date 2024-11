Ce dimanche, les températures seront en légère hausse sur l’ensemble du territoire tunisien. Les habitants des régions côtières du nord et du centre, ainsi que des hauteurs ouest, pourront profiter d’une journée agréable avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés. Pour les autres régions, le thermomètre affichera des valeurs plus élevées, oscillant entre 25 et 29 degrés.

Le ciel sera majoritairement dégagé, avec quelques nuages éparses. Les conditions seront donc idéales pour profiter des activités de plein air.

Quant au vent, il soufflera d’ouest avec une intensité faible à modérée. Toutefois, l’après-midi, il se renforcera sensiblement sur le sud du pays. La mer sera peu agitée à agitée, principalement dans le golfe de Gabès.