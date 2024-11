Les ministères de l’Agriculture et de l’Industrie ont fixé le calendrier du démarrage et de clôture de la saison de la cueillette et de la transformation des olives 2024/2025, précisant que la fin de la saison est prévue le 31 mars 2025, dans les gouvernorats de Mahdia, Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax.

La clôture de la saison dans d’autres gouvernorats est fixée à une date précoce correspondant au 31 janvier 2025.

La liste des gouvernorats regroupe Tunis, Ariana, Manouba, Kébili et Tozeur, qui sont les moins producteurs de cette matière à l’échelle nationale, selon une décision publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n°138 de l’année 2024.

Il convient de rappeler que le président directeur général de l’Office National de l’Huile, Hamed Dalli a estimé le 11 novembre 2024 que les exportations tunisiennes de l’huile d’olive atteindraient au cours de la saison 2024/2025 le seuil de 300 mille tonnes, contre une production de près de 340 mille tonnes.