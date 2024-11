La Tunisie s’apprête à vivre une journée aux conditions météorologiques contrastées. Selon les dernières prévisions de l’Institut National de Météorologie (INM), publiées le 16 novembre, le ciel sera globalement variable.

Dans la matinée, un voile nuageux léger à modéré couvrira la plupart des régions. Les côtes sud, en particulier, seront plus affectées par ces nuages, avec quelques averses localisées qui pourraient rafraîchir l’atmosphère.

En ce qui concerne le vent, il soufflera d’Est avec une intensité faible à modérée, créant une brise légère sur l’ensemble du territoire. La mer, quant à elle, sera peu agitée à moutonneuse, surtout sur les côtes Est.

Les températures connaîtront une légère baisse par rapport aux jours précédents. Les maximales varieront entre 18 et 23°C dans le Nord et le Centre du pays, tandis qu’elles atteindront entre 22 et 26°C dans le reste des régions.