C’est surtout grâce aux fréquentes participations aux compétitions que Pixii Motors a réussi à avoir des subventions et à lever des fonds. “Nous avons commencé par un premier tour de financement avec des business angels locaux, qui ont cru en notre vision et nous ont apporté un soutien financier précieux pour développer nos premiers prototypes et lancer nos premiers essais sur le marché” précise Anis Fekih, cofondateur de la startup.

Aujourd’hui, ils œuvrent à clôturer leur tour de pré-amorçage avec des VCs internationaux (venture capitalists). Une levée de fonds qui leur permettra d’accélérer le développement de leur jeune firme, de renforcer les équipes, et de conquérir de nouveaux marchés.

Le soutien financier des investisseurs, aussi bien locaux qu’internationaux, est essentiel pour déployer les solutions de mobilité urbaine à plus grande échelle et continuer à innover dans un secteur compétitif.

A.B.A