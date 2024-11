Avec plus de 64 millions d’adultes touchés et des chiffres en hausse constante, le diabète représente un enjeu majeur. Cette maladie chronique, aggravée par des facteurs socioéconomiques et des inégalités d’accès aux soins. Entre complications graves et solutions encore insuffisantes, l’urgence d’agir se fait sentir pour prévenir, diagnostiquer et mieux traiter cette pathologie.

Le diabète est l’une des maladies chroniques les plus courantes en Europe. On estime qu’au moins 64 millions d’adultes et environ 300 000 enfants et adolescents vivent avec le diabète dans la région européenne de l’OMS.

En 2019, le diabète a causé environ 186 000 décès dans la région. Ce chiffre a augmenté ces dernières années et devrait doubler entre 2005 et 2030.

On estime qu’une personne sur trois vivant avec le diabète n’est pas diagnostiquée et que jusqu’à la moitié d’entre elles risquent de ne pas atteindre leurs objectifs de traitement dans la Région.

La région est celle où le taux de diabète de type 1 est le plus élevé au monde.

Alors que les populations vieillissent et que les facteurs de risque tels que l’obésité augmentent, 1 Européen sur 10 pourrait souffrir de diabète d’ici 2045.

Certains types de diabète peuvent être évités en ciblant les facteurs de risque au moyen d’interventions telles que l’amélioration de la nutrition, l’augmentation de l’activité physique, la réduction de l’obésité, la réduction du tabagisme et la création d’environnements plus favorables à la santé.

De nombreux facteurs de risque du diabète sont liés au statut socioéconomique et à l’impact des déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé.

Des inégalités en matière de diabète existent dans toute la Région ; par exemple, les taux de diabète chez les femmes peuvent être cinq fois plus élevés dans certains pays d’Europe que dans d’autres.

Si le diabète n’est pas diagnostiqué et géré correctement, des événements aigus potentiellement mortels tels que le comas peuvent survenir, ainsi qu’une invalidité progressive due aux complications de la maladie.

Des taux élevés de glucose dans le sang provoquent des lésions progressives des vaisseaux sanguins dans tout le corps, ce qui entraîne diverses complications. Parmi les complications importantes du diabète, on peut citer la perte permanente de la vision et la cécité dues aux lésions des vaisseaux sanguins de l’œil, les ulcères et les amputations dus aux lésions nerveuses des pieds, ainsi que les maladies rénales.

Le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral est jusqu’à 4 fois plus élevé chez les personnes atteintes de diabète.

Les personnes atteintes de diabète peuvent vivre bien, mais elles sont souvent freinées par des systèmes de santé peu favorables. Des traitements contre le diabète et ses complications existent, mais ils ne sont pas toujours disponibles, accessibles et abordables dans la région.

Source: OMS