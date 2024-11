Bolt, start-up estonienne fondée en 2013, a annoncé un chiffre d’affaires annuel record de 2 milliards d’euros. Présente dans plus de 50 pays, dont la Tunisie, et leader dans 20 d’entre eux, l’entreprise propose des services de covoiturage, location de scooters et vélos électriques, livraison de repas, et épicerie.

L’Estonie, où est basée Bolt, s’impose comme un pôle technologique européen majeur avec plus de 1450 start-ups.

Markus Villig, PDG de Bolt, contredit l’idée que l’innovation mondiale soit inaccessible depuis l’Europe. Il estime que les plateformes de VTC seront essentielles pour intégrer les voitures autonomes, bien que leur commercialisation viable reste encore lointaine.

Bolt, valorisée à plus de 8 milliards de dollars en 2022, vise une introduction en bourse d’ici 2025.