Les recettes touristiques ont frôlé les 6,2 milliards de dinars, à la fin du mois d’octobre 2024, avec l’afflux de près de 8 millions 600 mille touristes, a indiqué le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Sofiane Tekaya.

“Les recettes touristiques ont enregistré une hausse de 6%, alors que le nombre de touristes a accru de 8,6% par rapport à la même période de 2023 », a précisé le ministre qui intervenait , lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue vendredi, et consacrée à l’examen du budget du ministère du Tourisme.

Le nombre de nuitées passées dans les hébergements hôteliers a atteint, jusqu’à fin octobre 2024, près de 24,4 millions de nuitées, soit une hausse de 5% par rapport au nombre des nuitées enregistrées au cours de la période de 2023.

Le volume global des intentions d’investissement dans le secteur touristique est de l’ordre de 789 MD, sachant que la valeur des investissements réalisés a atteint 146 MD, et les investissements en cours d’exécution sont de l’ordre de 169 MD.

Le ministère prévoit, dans le domaine de développement du secteur, la modernisation et la numérisation du secteur, à travers la mise en place des règles de la gouvernance, l’identification des solutions aux projets bloqués et la promotion du système de la formation, en plus de cibler de nouvelles destinations, tels que l’Irak, le Bahreïn, la Russie et la Chine.

Le secteur du tourisme contribue à hauteur de 9% du produit intérieur brut (PIB), et fournit près de 400 mille emplois, représentant 12% de la main d’œuvre dans le pays.