L’indépendance énergétique a régressé à 41%, à fin septembre 2024, contre 49%, une année auparavant, a indiqué la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines Fatma Thabet lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue au Palais du Bardo consacrée à l’examen de la mission du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines.

Thabet a ajouté que le déficit de la balance commerciale énergétique s’est aggravé durant les trois premiers trimestres 2024, de 35%, passant de 6 milliards de dinars, à fin septembre 2023, à 9 milliards de dinars, en septembre 2024.

Idem pour la balance de l’énergie primaire, dont le déficit a atteint 41 millions TEP, et ce, en raison de la baisse des ressources nationales en énergie primaire (la production nationale et la redevance sur le transit du gaz algérien) de 16%, à 2,9 millions TEP.

«L’ensemble de ressources d’énergie primaire ne devrait pas dépasser les 3,7 millions TEP, durant toute l’année 2024, contre 4,4 millions TEP, en 2023 », a noté la ministre.