“Il est temps de repenser la mobilité urbaine”, les mots sonnent comme un ultimatum sommant les conducteurs de véhicules ou les motards de changer de façon de vivre et d’être (way of live) pour comme le disent les concepteurs des scooters Pixii “ ouvrir la voie à un mode de déplacement durable et respectueux de l’environnement”.

Les fondateurs de Pixii Motors n’y vont pas par quatre chemins, pour eux il est plus que temps de “révolutionner l’avenir de la mobilité en proposant des solutions de transport électrique de haute qualité grâce à des concepts créatifs et innovants et une technologie de pointe”. Ils sont dans l’ère du temps et de l’environnement.

Le point avec Anis Fekih, Co-fondateur de Pixii Motors.

Pixii Motors, c’est très particulier comme appellation, pourquoi l’avez-vous choisie ?

Le nom Pixii Motors a effectivement été une forte inspiration historique et symbolique. Il vient de Hippolyte Pixii, un fabricant d’instruments scientifiques français, qui a créé la première génératrice électromagnétique sur la base des travaux de Michael Faraday et sous la direction d’André-Marie Ampère. Cette jonction illustre les liens inaltérables existant entre le passé et le futur des technologies électriques.

Comment avez-vous été accueillis dans les événements internationaux auxquels vous avez participé et que vous avez cités sur votre page Facebook : La Francotech, Wilco, Pitch Contest, BPI BIG 2024 ?

Lors des événements internationaux auxquels Pixii Motors a participé, la marque a été accueillie très favorablement. Les solutions innovantes, comme les scooters électriques intelligents intégrant des technologies de pointe en matière de sécurité et de connectivité, ainsi que l’écosystème complet incluant des stations d’échange de batteries et un système de gestion de flotte basé sur le SaaS, ont suscité un vif intérêt.

Pixii Motors a non seulement impressionné les professionnels du secteur par son approche axée sur l’innovation et la durabilité, mais a également attiré l’attention des investisseurs, médias et partenaires potentiels. Cette exposition internationale a permis à la marque de renforcer sa position dans l’industrie de la mobilité urbaine et d’ouvrir des opportunités de collaborations stratégiques.

« Let’s Ride The Future » un slogan qui peut comprendre plusieurs sens : est-ce le futur écologique ? Technologique ? Rapide ? Humain ?

Le slogan « Let’s Ride The Future » de Pixii Motors est riche de significations, reflétant plusieurs dimensions de ce que la marque incarne et aspire à offrir. Il évoque d’abord un futur écologique, avec l’accent mis sur la mobilité électrique et durable, réduisant l’empreinte carbone en milieu urbain.

Ensuite, il fait référence à un futur technologique, soulignant l’intégration d’innovations comme l’intelligence artificielle, les systèmes de sécurité avancés et la connectivité intelligente dans chaque scooter. Le mot “Ride” suggère également une expérience rapide et fluide, reflétant la performance et l’efficacité de nos véhicules.

“Pixii Motors, c’est plus qu’un scooter, c’est une vision du futur de la mobilité urbaine.”

Enfin, ce slogan met en lumière un futur humain, axé sur l’amélioration du quotidien des usagers grâce à une mobilité plus sûre, plus intuitive et plus accessible, répondant aux besoins des citadins modernes. Il incarne donc une vision globale du futur, à la fois écologique, technologique, performante et plus que tout, centrée sur l’humain.

Des scooters électriques intelligents, Parlez-nous du lancement de votre projet, étiez vous amateurs de motos et pour cela, vous vous êtes orientés vers la fabrication des scooters ? Soit une vocation personnelle ?

Le lancement de Pixii Motors ne provient pas d’une simple passion pour les motos, mais plutôt d’une volonté de répondre à un besoin croissant de solutions de mobilité urbaine intelligentes et durables.

Ma cofondatrice Wafa Dhifi et moi même n’étions pas des amateurs de motos. Cependant, nous avons toujours accordé beaucoup d’intérêt à l’innovation technologique et son rôle dans la résolution de problèmes réels.

L’idée derrière Pixii Motors est née d’une réflexion plus large sur l’avenir de la mobilité dans les villes, en particulier face aux défis environnementaux, à la congestion urbaine et à la sécurité des usagers.

Le choix de nous orienter vers les scooters électriques intelligents est venu de l’analyse des tendances et des opportunités dans le domaine de la mobilité urbaine. Les scooters offrent un moyen pratique, rapide et écologique de se déplacer en ville.

Cependant, nous avons voulu aller au-delà des modèles existants en créant des scooters qui intègrent la sécurité avancée, la connectivité et l’intelligence artificielle pour offrir une expérience de conduite améliorée, sûre et adaptée aux besoins des utilisateurs modernes.

Ce projet s’est donc construit non pas sur une passion pour les deux-roues en tant que tels, mais sur la vision de transformer la mobilité urbaine avec des technologies innovantes et un engagement fort en faveur de la durabilité.

Qui vous a accompagné dans la réalisation du projet ?

Le projet Pixii Motors a été soutenu dès le départ par des partenaires clés qui ont joué un rôle essentiel dans notre développement. La première rencontre déterminante a eu lieu avec Mme Douja Gharbi de Redstart Tunisie, où nous avons présenté notre concept pour la première fois.

Ce pitch a marqué le véritable début de notre aventure. Par la suite, nous avons eu la chance de participer à plusieurs programmes d’accompagnement tels qu’OST et Green4Youth d’Impact Partners, Actincube de Actia qui nous ont permis de bénéficier de conseils précieux et de ressources pour affiner notre projet.

“Notre objectif est de transformer la manière dont les gens se déplacent en ville.”

À l’international, nous avons élargi notre réseau en collaborant avec des organisations reconnues comme EuraTechnologies à Lille, qui nous a offert une plateforme d’innovation et d’échange, ainsi que le NXP Startup Program et NVIDIA USA, où nous avons pu explorer les dernières technologies en matière d’électromobilité et d’intelligence artificielle.

Nous avons également eu le privilège de bénéficier du soutien d’AWS (Amazon Web Services), qui nous a fourni des outils et des infrastructures pour développer et héberger nos solutions cloud.

Ces collaborations ont été déterminantes dans le développement de notre expertise, l’approbation de notre modèle d’affaires et le renforcement de notre visibilité sur la scène mondiale. C’est grâce à tous ceux et celles qui nous ont fait confiance et nous ont appuyés que nous sommes passés d’une idée de projet à sa réalisation et nous avons pu avancer dans la commercialisation de nos scooters électriques intelligents.

Comment le marché a accueilli votre premier scooter ?

Notre premier scooter Shadow a été accueilli de manière très positive. Ses innovations et ses fonctionnalités avancées ont suscité un vif intérêt de la part de nos partenaires. Dès le lancement des scooters, ce qui a particulièrement attiré leur attention est notre engagement à intégrer des technologies de pointe dans le domaine de la mobilité urbaine.

Le système de sécurité avancé, incluant la détection des angles morts, le suivi des performances, la connectivité intelligente, ainsi que l’intelligence artificielle pour l’optimisation de la batterie et la gestion de données, a vraiment fait la différence.

Les utilisateurs ont été séduits par le côté pratique et éco-responsable de nos scooters électriques, en particulier dans un contexte où la demande pour des solutions de mobilité durable est en forte croissance.

“Nous voulons créer un écosystème complet autour de nos scooters, pour une mobilité plus fluide et plus durable.”

Les commentaires ont souligné la sécurité renforcée, la facilité d’utilisation grâce à notre cockpit intelligent qui fonctionne indépendamment d’un smartphone, ainsi que notre modèle de stations de recharge et d’échange de batteries qui résout le problème de l’autonomie.

Nous avons également reçu un excellent retour de la part des entreprises de gestion de flotte, qui voient dans notre solution une opportunité pour optimiser leurs opérations grâce à notre SaaS PULSE pour la gestion et le suivi des véhicules en temps réel.

Globalement, le marché a perçu Pixii Motors comme un acteur novateur, apportant une solution complète et intelligente à la mobilité urbaine, ce qui a renforcé la confiance dans notre capacité à transformer ce secteur.

Avec qui avez vous effectué vos premiers essais ?

Nos premiers essais ont été réalisés en partenariat avec Actia, notre accélérateur et partenaire technologique, qui nous a apporté son expertise dans l’ingénierie des systèmes embarqués et les solutions de mobilité intelligente. Grâce à leur soutien, nous avons pu tester nos scooters dans des conditions réelles et affiner notre technologie pour répondre aux exigences du marché.

En parallèle, nous avons également collaboré avec des entreprises spécialisées dans la livraison du dernier kilomètre, un secteur clé pour les solutions de mobilité urbaine. Ces entreprises nous ont permis de valider la performance, l’autonomie et la fiabilité de nos scooters dans un contexte de forte demande logistique.

Ces tests ont non seulement prouvé l’efficacité de nos scooters électriques intelligents, mais ils nous ont aussi permis d’ajuster notre modèle pour mieux répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la livraison, notamment en termes de gestion de flotte et d’optimisation des trajets.

N’avez-vous pas eu peur de vous engager dans un secteur très concurrentiel ?

S’engager dans le secteur de la mobilité électrique, effectivement très concurrentiel, n’a pas été sans difficultés. Pour notre part, nous avons vu cela comme une opportunité et non un obstacle.

Nous étions conscients de la concurrence, mais ce qui nous a motivés, c’est notre vision de créer non seulement des scooters électriques, mais aussi un écosystème complet et intelligent qui répond aux besoins des usagers modernes, avec une forte emphase sur la sécurité, la connectivité, et l’optimisation de l’expérience utilisateur grâce à l’intelligence artificielle. Cette approche différenciante, axée sur l’innovation, nous a permis de nous positionner de manière unique sur le marché.

La concurrence nous a poussé à nous surpasser, à innover plus rapidement et à être à l’écoute des besoins réels des utilisateurs, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises de gestion de flotte. Nous savions que le secteur évoluait rapidement, mais cela nous a également permis d’explorer des partenariats stratégiques et d’intégrer les dernières technologies, comme notre système de gestion de flotte basé sur le SaaS PULSE et nos stations d’échange de batteries intelligentes.

“La Tunisie a un énorme potentiel pour devenir un hub de l’innovation en Afrique.”

Un exemple inspirant est celui de Tesla, qui s’est lancé dans le secteur des véhicules électriques à une époque où la concurrence des constructeurs automobiles traditionnels était écrasante.

Plutôt que de se laisser intimider, Tesla a misé sur l’innovation, la performance et une vision claire du futur de la mobilité. Aujourd’hui, Tesla est non seulement un leader dans son domaine, mais a redéfini le marché de l’automobile. De la même manière, chez Pixii Motors, nous voyons le potentiel de redéfinir la mobilité urbaine grâce à nos solutions technologiques avancées et notre engagement envers la durabilité.

Quelles sont selon vous les difficultés que rencontre un jeune porteur de projet ?

Les jeunes porteurs de projet rencontrent plusieurs difficultés majeures, notamment l’accès au financement, qui est souvent un obstacle important pour démarrer et convaincre des investisseurs sans preuve concrète de marché.

Ils font également face à des défis liés à la crédibilité, le manque d’expérience et de réseau, rendant difficile la recherche de mentors et de partenaires stratégiques. Les ressources limitées, qu’elles soient financières, humaines ou matérielles, compliquent également les premières phases de développement.

En Tunisie, le système bancaire encore relativement fermé ne facilite pas toujours l’attraction de fonds d’investissement étrangers, ce qui complique encore plus la levée de fonds pour les startups.

Toutefois, nous espérons que cela évoluera, car le pays regorge de futurs talents et de pépites prêtes à innover sur la scène internationale.

Quels ont été les premiers obstacles que vous avez vaincus ?

Les premiers obstacles que nous avons dû surmonter étaient surtout liés à la nécessité de sortir de notre zone de confort. En tant que fondateurs, nous avons dû passer de nos rôles précédents, où nous avions une certaine stabilité, à un univers entrepreneurial rempli d’incertitudes.

Cela impliquait non seulement d’apprendre rapidement de nouvelles disciplines comme la technologie, le développement produit et la gestion d’entreprise, mais aussi de prendre des risques personnels et financiers.

Nous avons également dû affronter des défis liés au financement initial, à la construction d’une équipe solide, et à convaincre les premiers partenaires et investisseurs de croire en notre vision. Traverser ces obstacles nous a permis de développer une résilience et une capacité à innover, qui sont aujourd’hui au cœur de la réussite de Pixii Motors.

Qu’attendez vous des pouvoirs publics ?

Nous attendons des pouvoirs publics qu’ils soutiennent l’innovation et l’entrepreneuriat dans le secteur de la mobilité durable en mettant en place des incitations financières, comme des subventions et des crédits d’impôt.

Il est essentiel de réformer le système bancaire pour faciliter l’accès aux financements et attirer les investissements étrangers. De plus, nous souhaitons voir des politiques favorisant le développement des infrastructures pour les véhicules électriques, ainsi que des réglementations souples permettant aux startups de tester de nouvelles idées.

Enfin, l’instauration d’avantages douaniers pour l’importation des pièces nécessaires à la fabrication de nos produits serait cruciale pour réduire les coûts de production et renforcer la compétitivité des entreprises locales. Ensemble, ces mesures contribueraient à créer un écosystème propice à l’innovation et à la croissance de l’industrie technologique en Tunisie.

Quel est le marché que vous rêvez de conquérir ?

Le marché que nous rêvons de conquérir est tout simplement le monde entier. Nous aspirons à faire de Pixii Motors une marque reconnue à l’échelle internationale, synonyme d’innovation et de durabilité dans le secteur de la mobilité électrique.

Notre objectif est de transformer la manière dont les gens se déplacent en ville, en offrant des scooters intelligents qui allient technologie avancée, sécurité et respect de l’environnement.

En nous étendant sur des marchés divers, nous espérons non seulement accroître notre impact, mais aussi contribuer à la création de villes plus intelligentes et durables. Devenir une référence mondiale dans la mobilité urbaine est notre ambition ultime, et nous croyons fermement que notre approche unique et notre engagement envers l’innovation nous permettront d’y parvenir.

Quelles sont vos ambitions à court, moyen et long terme ?

À court terme, notre ambition est de lancer commercialement notre scooter Shadow et de renforcer notre position sur le marché local en établissant des partenariats stratégiques.

À moyen terme, nous souhaitons élargir notre gamme de produits, améliorer nos fonctionnalités en fonction des retours d’expérience des utilisateurs, et étendre notre réseau de stations d’échange de batteries tout en entrant sur de nouveaux marchés régionaux.

À long terme, nous aspirons à faire de Pixii Motors une marque mondialement reconnue dans le domaine de la mobilité électrique, en nous positionnant comme un leader en innovation et durabilité, et en contribuant à la transformation des infrastructures urbaines pour favoriser des solutions de mobilité durable interconnectées.

Envisagez vous de vous installer ailleurs qu’en Tunisie ? Et si c’est le cas pourquoi?

Oui, nous envisageons de nous installer ailleurs qu’en Tunisie, et nous avons déjà franchi une étape importante en ouvrant notre filiale en France.

Cette décision est motivée par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la France représente un marché stratégique pour la mobilité électrique, avec une forte demande pour des solutions de transport durables et innovantes.

En nous implantant en France, nous pouvons accéder à un écosystème dynamique d’entrepreneurs, d’investisseurs et de partenaires technologiques, ce qui nous permettra de bénéficier d’opportunités de croissance et d’innovation.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali