Chanteur originaire des quartiers du Vieux Tunis, l’artiste Nidhal Yahyaoui, donnera un concert le 29 novembre prochain au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec, dans le cadre de la 36ème édition du Festival Africolor en Île-de-France.

Le festival sera ainsi l’occasion de faire découvrir au public dans la région d’Île-de-France, à travers le répertoire du tunisien Nidhal Yahyaoui et la musique “chaoui”, les senteurs d’un patrimoine musical enraciné dans sa terre ancestrale de Siliana, là où les « Hattaya », ces travailleurs saisonniers, sillonnaient le pays d‘une récolte à l’autre au rythme des saisons.

“Bordé par l’intarissable puissance du tbal (percussion) et du son bourdonnant de la ghasba (flûte traditionnelle), ce concert chemine vers des rifs sinueux qu’une guitare électrique et des compositions électro raccordent, comme un pont entre hier et aujourd’hui”.

Puisant dans les souvenirs des berceuses des vieilles grands-mères et des chants des moissons, Nidhal Yahyaoui retrace le chemin de ses ancêtres, parsemé de sonorités à la fois lointaines et familières, en puisant notamment dans les profondeurs du répertoire chaoui et en le réinventant.

“Africolor” est un festival dédié à la création musicale autour des musiques africaines, explorant leur dimension créative au-delà des critères habituels.

Se déroulant sur six semaines, la 36ème édition du « festival nomade francilien », qui se tient du 15 novembre au 24 décembre 2024, accueille depuis près de 30 ans des interprètes et créateurs de tous horizons, recherchant à travers les musiques africaines un renouveau créatif et collectif. Considéré comme le plus grand festival de création autour des musiques africaines, Africolor 2024 prévoit cette année 120 artistes et 28 concerts dans 28 villes de l’Île-de-France.