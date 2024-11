Dans le contexte de la publication du rapport spécial de la COP29 sur le climat et la santé ainsi que des Orientations techniques sur les contributions saines déterminées au niveau national (COP29 spécial report on climate and health and a technical guidance on Healthy Nationally Determined Contributions), l’OMS exhorte les dirigeants mondiaux qui seront présents à la COP29 à abandonner l’approche cloisonnée employée pour s’attaquer aux questions relatives au changement climatique et à la santé.

L’Organisation souligne combien il importe de placer la santé au cœur de toutes les négociations, stratégies, politiques et plans d’action portant sur le climat, afin de sauver des vies et d’assurer un avenir en meilleure santé pour les générations actuelles et futures.

Élaboré par l’OMS en collaboration avec plus de 100 organisations et 300 experts, le Rapport spécial de la COP29 sur le changement climatique et la santé recense des politiques essentielles dans trois dimensions intégrées : les personnes, les lieux et la planète. Le rapport décrit les principales mesures visant à protéger l’ensemble des populations, en particulier les quelque 3,6 milliards de personnes qui vivent dans les zones les plus sensibles au changement climatique.