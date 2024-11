La Tunisie célèbre, à l’instar des autres pays du monde, la journée mondiale du diabète jeudi 14 novembre ayant pour slogan “soignez vous et surveillez votre glycémie…. votre vie s’améliorera “.

Le président de l’association tunisienne de médecine générale et familiale, Habib Jerbi, a souligné qu’une personne sur cinq en Tunisie est diabétique, parfois sans le savoir. Selon les statistiques du ministère de la santé, 15,5% des tunisiens âgés de 15 ans et plus sont atteints de cette maladie, et la moitié d’entre eux l’ignorent. Il a insisté sur l’importance du dépistage et du diagnostic comme première étape vers le traitement.

Les patients doivent consulter un médecin en de cas de symptômes tels qu’une soif excessive, des mictions fréquentes, une perte de poids et des infections répétées et effectuer un contrôle régulier de la glycémie à partir de 45 ans.