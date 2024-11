La Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne a annoncé la composition de son nouveau bureau exécutif pour la période 2024-2026, suite aux élections tenues lors de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2024.

Le nouveau bureau exécutif est constitué comme suit :

Président : Slim Sellami

: Slim Sellami Vice-Président : Mehdi Mahjoub

: Mehdi Mahjoub Secrétaire Général : Noomane Fehri

: Noomane Fehri Trésorier : Anane Badreddine

Les membres du bureau :

Claire Jong Hyun

Jih Emna Bouaziz

Mahmoud Bach-Hamba

Mehdi Chakroun

Mohamed Riadh Aissaoui

La mission principale de la Chambre est de renforcer les relations et les échanges bilatéraux entre la Tunisie et la Corée du Sud dans divers secteurs stratégiques, notamment le commerce, la culture, le tourisme, l’agriculture, le secteur pharmaceutique, l’industrie et les technologies de l’information.

Sous cette nouvelle direction, la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne vise à promouvoir des collaborations fructueuses et à ouvrir de nouvelles opportunités d’affaires pour les entreprises des deux pays.