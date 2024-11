Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, mercredi, avec Vincenzo Mascioli, chef de la délégation suisse à la 12ème réunion du Comité de suivi de la mise en œuvre du partenariat tuniso-suisse dans le domaine de la migration, prévue le 14 novembre 2024.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée, en présence de l’ambassadeur de Suisse à Tunis, Joseph Ringli, le ministre a salué la solidité des relations tuniso-suisses et le niveau de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, soulignant l’importance de promouvoir les aspects liés au développement solidaire et à l’encouragement de la mobilité humaine et régulière, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rendu public, mercredi.

Pour sa part, le chef de la délégation suisse a fait part de son appréciation de “la tendance positive qui a caractérisé les relations de coopération entre les deux pays”, notamment l’incitation des jeunes tunisiens à s’engager dans des programmes de formation professionnelle financés par la partie suisse dans le cadre de l’accord de coopération entre les deux pays.