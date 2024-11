Un événement promotionnel de l’huile d’olive de Tunisie sera organisé du 4 au 6 décembre 2024 à Doha au Qatar, par l’Ambassade de Tunisie à Doha, en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations et PACKTEC, a fait savoir, mercredi, le CEPEX.

Cet événement comprendra une exposition de l’huile d’olive tunisienne au Village Culturel KATARA, des rencontres professionnelles entre les exportateurs tunisiens d’huile d’olive et des acheteurs et importateurs potentiels qataris. Il vise à renforcer la visibilité de l’huile d’olive tunisienne sur le marché qatari et ouvrir de nouvelles opportunités d’affaires pour les exportateurs tunisiens d’huile d’olive.

Les entreprises tunisiennes intéressées peuvent s’inscrire via la plateforme E-CEPEX, au plus tard le vendredi 22 novembre 2024 avant 12h.

Le CEPEX assurera l’envoi des échantillons au profit des entreprises participantes à cet événement. La date limite pour la remise du fret échantillons est fixée au lundi 25 novembre 2024 avant 12h, sachant qu’il s’agit d’une exportation définitive sans rapatriement partiel ni intégral et que le poids net autorisé ne doit pas excéder 60 Kilos.