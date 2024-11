En vertu d’un accord conclu, récemment, entre Ampère, filiale du groupe Renault spécialiste des technologies pour véhicules électriques, et le groupe ACTIA Tunisie, spécialisé dans les systèmes électroniques embarqués pour voitures se sont associés pour développer, sur le site Tunisie, des logiciels de diagnostic pour les véhicules électriques de nouvelle génération.

Cet accord vient consacrer une complémentarité de compétences. AMPERE apporte son expertise en matière de véhicules électriques, tandis qu’ACTIA met à disposition son savoir-faire dans le domaine des systèmes électroniques embarqués.

Objectif recherché: bénéficier, sur le site de proximité Tunisie “nearshoring” d’un vivier de talents et de coûts de développement compétitifs.

Pour mémoire, les systèmes embarqués sont des ordinateurs intégrés dans les voitures qui gèrent les fonctions essentielles comme le moteur, la transmission et les freins. En plus clair encore, ils sont responsables de la régulation des paramètres moteur, de la gestion de la transmission et de la coordination des différents composants du véhicule pour garantir un fonctionnement optimal.

C’est en Tunisie qu’Ampere a choisi d’installer les équipes dédiées à ce projet ambitieux. En effet, Actia a développé en Tunisie une expertise technologique reconnue dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules. Cette équipe, désormais intégrée à Ampere, jouera un rôle clé dans le développement des logiciels de diagnostic pour les véhicules électriques de nouvelle génération.

Le partenariat entériné s’inscrit pleinement dans la dynamique du Software Defined Vehicle, un concept qui place le logiciel au cœur de la conception automobile. Grâce à cette collaboration, Ampère pourra accélérer le développement de ses propres logiciels, lui permettant ainsi de se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel.

A noter que cet accord vient renforcer le partenariat entre les deux entreprises dans la mesure où ils ont conclu début 2024 un premier accord de partage de compétences logicielles.

ABS