Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a annoncé ce mercredi le lancement d’un rapport sur les profils de la protection sociale et des réformes en Tunisie, qui comprend un ensemble de recommandations pour améliorer le système de protection sociale en Tunisie.

Le ministre a indiqué que le rapport recommande l’élargissement de la couverture sociale, l’amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens, et la rationalisation des dépenses.

“La Tunisie occupe une position avancée au niveau mondial dans le domaine de la protection sociale grâce à son cadre juridique développé et à ses taux “élevés” de couverture sociale”, a fait savoir Issam Lahmar rappelant l’augmentation du nombre de bénéficiaires du régime de retraite de 25 % entre 2016 et 2020, ainsi que les réformes récentes, dont le lancement du programme de sécurité sociale (Amen Social) en 2019.

“Ce rapport constitue un modèle élaboré par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (ESCWA) pour évaluer les systèmes de protection sociale dans différents pays. La Tunisie a réussi à le réaliser en deux ans, devenant ainsi le premier pays du bassin méditerranéen et de l’Afrique du Nord à le publier, selon la directrice générale du Centre de recherche et d’études sociales”, Sondes Elmoncer Semlali.

Pour sa part, l’économiste Mehdi Ben Brahem, qui a co-auteur de ce rapport avec plusieurs autres experts du Centre de recherche et d’études sociales en coopération avec l’ESCWA, a déclaré à l’agence TAP que ce rapport vise à évaluer le système de protection sociale en Tunisie, à identifier les besoins de réforme et à estimer les coûts de leur mise en œuvre.

Le rapport recommande, selon la même source, de renforcer les systèmes de la Caisse nationale de sécurité sociale pour augmenter la valeur des allocations versées aux bénéficiaires, de trouver des solutions aux difficultés financières du système de retraite en Tunisie, et d’ajuster le montant des pensions en fonction de l’inflation et de la croissance nationale.

Le rapport appelle également à établir un système d’assurance contre la perte d’emploi en Tunisie, de manière à garantir la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant perdu leurs emplois.

En outre, le rapport encourage, d’après Brahem, l’utilisation des systèmes d’information dans le cadre de la protection sociale, la mise en œuvre de la loi fondamentale n° 10 de 2019 , le renforcement des ressources humaines, et la mise en place de mesures pour promouvoir l’intégration économique et l’initiative privée, ainsi que la reprise des travaux du Conseil national du dialogue social.

Enfin, le rapport présente des scénarios pour la mise en œuvre des réformes globales du système de protection sociale en Tunisie, en évaluant leur coût afin d’aider le gouvernement à choisir les options les plus efficaces, selon l’expert en sciences économiques.