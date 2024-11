La troisième édition de la rencontre « Ciné-Mémoire » se tiendra du 15 au 17 novembre 2024 à Kesra. Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel de la région de Siliana, met à l’honneur l’architecture traditionnelle de Kesra.

Organisé par la section régionale de l’Association des Amis des Maisons de Culture du gouvernorat de Siliana, avec le soutien de la délégation régionale des affaires culturelles de Siliana, cet événement est réalisé en partenariat avec plusieurs organismes et institutions, notamment l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Siliana, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC), ainsi que le Centre International de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE).

Le programme de cette troisième édition comprend notamment une conférence intitulée « Kesra, une destination touristique et culturelle possible : patrimoine et exploitation touristique ».

Cette conférence sera marquée par des interventions sur divers thèmes, notamment « Le patrimoine matériel de Kesra : l’architecture traditionnelle un exemple », « Le tourisme écologique et culturel à Kesra : état des lieux et perspectives » et « Les moyens de promotion du patrimoine culturel et touristique : le modèle audiovisuel ».

Un circuit guidé intitulé « Voyage au cœur des anciennes demeures de Kesra » et une visite au musée des coutumes et traditions sont prévus. Le programme comporte également divers ateliers portant notamment sur la réalisation, la photographie, la documentation et le montage.

Par ailleurs, un workshop sur « L’intelligence artificielle et la préservation du patrimoine matériel », sous la direction d’Ahmed Dridi ainsi est au programme outre la projection de documentaires sur l’architecture, produits par l’AMVPPC et réalisés par le cinéaste Abdelhak Tarchouni.

La cérémonie de clôture qui se tiendra à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Siliana, sera marquée notamment par une présentation des différentes productions des ateliers, ponctuée d’interludes musicaux au saxophone avant la remise de prix aux participants.