L’association IBSAR (Loisirs et Cultures pour les Non et Mal-voyants) a annoncé le lancement, le 10 décembre 2024, date de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l’homme, d’une campagne de sensibilisation dans 10 établissements d’enseignement supérieur publics et privés pour faire connaître le braille en tant que méthode d’écriture pour les personnes non ou mal voyantes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’association, Mohamed Mansouri a fait savoir que cette campagne cible environ 5 mille étudiants et sera organisée sous forme de rencontres directes avec les étudiants, animées par des étudiants aveugles.

“Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation aux droits des personnes en situation de handicap afin que les étudiants puissent, dans l’avenir, plaider en faveur de cette cause”, a-t-il ajouté.