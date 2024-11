Le Japon entend débloquer 65 milliards de dollars pour stimuler l’IA et les semi-conducteurs.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba vient de dévoiler un plan visant à débloquer plus de 10 000 milliards de yens (environ 65 milliards de dollars) d’aides publiques pour promouvoir d’ici 2030 le développement des secteurs de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs, selon les médias locaux.

Cette initiative entend aussi stimuler les investissements issus du secteur privé et à générer ainsi plus de 50 000 milliards de yens d’investissements publics et privés combinés au cours de la prochaine décennie, a rapporté la compagnie de la radiodiffusion publique NHK, citant M. Ishiba lors d’une conférence de presse tenue lundi.

Pour soutenir cette initiative, le gouvernement envisage d’émettre des obligations garanties par des actions de l’opérateur de téléphonie NTT et d’autres actifs de l’Etat.

Ces dernières années, l’industrie des semi-conducteurs au Japon a reçu près de 4 000 milliards de yens d’aides publiques. Cependant, un soutien supplémentaire a été jugé nécessaire et des entreprises telles que le consortium Rapidus, qui fabrique des semi-conducteurs avancés, aurait besoin de 4 000 milliards de yens supplémentaires.

Cette nouvelle stratégie met l’accent sur l’engagement à long terme du gouvernement japonais qui a pour objectif de stimuler les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs, mais le soutien substantiel et durable accordé à certaines industries a soulevé des questions quant à sa viabilité et à son efficacité.