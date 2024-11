Sommet de Riyad : La Tunisie appelle la communauté internationale à stopper les agressions en Palestine

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a conduit la délégation tunisienne aux travaux du Sommet extraordinaire arabo-islamique qui s’est tenu, lundi, à Riyad, en Arabie Saoudite.

Selon un communiqué, ce conclave a été l’occasion de discuter des moyens et mécanismes permettant une mobilisation arabo-islamique en vue de stopper la guerre “injuste” menée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien “désarmé”.

Lors de son allocution, le ministre des Affaires étrangères a saisi l’occasion pour réitérer la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à un Etat indépendant et souverain sur l’ensemble de ses territoires avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

Le chef de la diplomatie Tunisienne a appelé la communauté internationale à assumer pleinement sa responsabilité politique, juridique et morale pour mettre fin à la guerre “génocidaire” menée contre le peuple palestinien, depuis plus d’un an.

Il a plaidé pour la mise en place de couloirs sûrs permettant l”acheminement des aides humanitaires urgentes aux populations sinistrées dans l’enclave palestinienne.

Nafti a également réitéré le soutien inconditionnel de la Tunisie au Liban frère dans sa lutte face aux agressions sionistes répétées, appelant à préserver l’intégrité et la souveraineté nationale de ce pays.

Le ministre a souligné que la situation commande impérativement de mobiliser la conscience humaine et d’intensifier les efforts internationaux pour mettre fin aux atrocités sionistes qui, a-t-il dit, n’a de cesse de représenter une menace “réelle” pour la stabilité et la sécurité dans la région.

En marge de sa participation au Sommet, le ministre a eu une série d’entretiens avec ses homologues des Etats-membres de la Ligue des Etats Arabes et de l’organisation de la coopération islamique.