Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a souligné la nécessité de trouver des solutions rapides pour surmonter les obstacles qui retardent le parachèvement des travaux de la piscine couverte de Kasserine et a annoncé la reprise des travaux dès le 1er décembre prochain.

Lors d’une visite d’inspection au chantier, accompagné notamment du gouverneur de la région, Zied Trabelsi, et des promoteurs en charge des travaux, Mourali a insisté sur l’importance de ce projet qui constitue un acquis pour les jeunes de la région.

La construction de cette piscine couverte a été lancée en 2017, après avoir été programmée en 2012, a indiqué l’ingénieur responsable du projet, Adel Gharsalli, dans une déclaration à l’agence TAP.

“Le projet a connu plusieurs retards en raison de diverses difficultés, principalement liées à l’ajustement du coût de construction à cause de l’augmentation des prix des matériaux, ainsi qu’à l’exonération de la société en charge des travaux des taxes et des amendes liées aux retards, a-t-il expliqué”, ajoutant que le coût total des travaux d’ingénierie civile est estimé à 5 millions de dinars, dont 2,5 millions pour la partie hydraulique.

Le projet, d’une superficie de 7000 mètres carrés, est composé d’une piscine couverte, de gradins, de vestiaires, d’espaces administratif et technique, d’une salle de sports, d’une buvette et d’un parking.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a également inauguré lundi, lors de sa visite à la délégation de Foussana, le stade municipal gazonné de la région dont le coût de réalisation s’élève à environ 800.000 dinars.

Il a également inspecté la salle de sport du Complexe sportif de Foussana réalisé depuis 2015 mais qui n’a pas été encore équipée. Mourali a affirmé que des efforts seront déployés pour doter cette salle et l’ensemble du complexe des équipements nécessaires, tout en lançant un appel aux jeunes chômeurs de la région à créer des entreprises citoyennes et à investir dans le secteur de la jeunesse et des sports pour contribuer au développement du secteur.

Le ministre a aussi visité la salle des sports individuels de la délégation de Haïdra ainsi que les maisons de Jeunes des délégations de Foussana, Sbeitla et Ezzouhour.