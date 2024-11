Selon une information publiée, par l’ambassade des Etats Unis en Tunisie, le ministère américain de l’Agriculture vient d’octroyer une enveloppe budgétaire de 24,85 millions de dollars. Cette enveloppe est destinée à soutenir la phœniciculteur (culture du palmier dattier).

Concrètement, cette enveloppe servira à financer, sur cinq ans, la modernisation des techniques agricoles traditionnelles des oasis et à renforcer la compétitivité de ce produit de terroir dont la grande qualité est déjà reconnue internationalement.

Le programme arrêté pour mettre en œuvre ce projet prévoit un package de mesures. Il s’agit d’améliorer la gestion de l’eau et de l’irrigation, des formations pour optimiser les rendements et développer de nouvelles compétences chez les agriculteurs, ainsi que des actions ciblées pour faciliter l’accès au marché américain, un débouché prometteur pour les dattes tunisiennes.

Et pour ne rien oublier, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Food for Progress(Ffpr), un dispositif visant à promouvoir le développement agricole dans les pays en développement.

Mention spéciale pour la qualité d’intervention de ce programme, et ce, abstraction faite de la mauvaise perception des tunisiens du pays de l’oncle Sam. Ce programme a pour ambition de contribuer au développement global -bien global- du secteur agricole en Tunisie. Et pour cause. Il investit dans la formation des agriculteurs, dans l’infrastructure et dans le développement de chaînes de valeur.

Mieux ce programme, qui aurait du être conçu et exécuté par des tunisiens, vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et à renforcer la sécurité alimentaire du pays.

Les précédentes éditions du (Ffpr)ont déjà permis d’obtenir des résultats concrets sur le terrain. Des milliers d’agriculteurs ont bénéficié de formations en santé animale et végétale, des infrastructures rurales ont été améliorées et de nouvelles coopératives ont vu le jour, favorisant ainsi l’émergence d’une agriculture plus moderne et plus compétitive.

ABS