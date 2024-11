En Tunisie, l’oléiculture s’étend sur une superficie de 2 millions d’hectares, avec près de 107 millions d’oliviers (DGPA, 2023). Pour la campagne 2021/2022, la production nationale d’huile d’olive a atteint 240.000 tonnes, dont 80 % d’huile d’olive vierge extra.

L’analyse des tendances de production entre 2011 et 2022 révèle de fortes fluctuations, avec une moyenne de 192.000 tonnes sur les cinq dernières campagnes (DGPA, 2023). En termes d’exportations, les États-Unis et l’Union européenne sont les principaux marchés mondiaux, représentant respectivement 35% et 13,2% des importations mondiales d’huile d’olive durant la campagne 2021/2022 (COI, 2023).

En 2022, la Tunisie a exporté 208.000 tonnes d’huile d’olive, dont 87 % en vrac et 13 % conditionnées, avec une part notable de 25 % d’huile biologique (Douane Tunisienne, DGAB, 2023). Les exportations tunisiennes sur la dernière décennie ont montré des variations importantes, oscillant entre 93.000 et 373.000 tonnes, avec une moyenne de 228.000 tonnes sur les cinq dernières années (INS, Douane Tunisienne, 2023).

L’Union européenne, et en particulier l’Espagne (34 %) et l’Italie (24 %), a absorbé 64 % des exportations tunisiennes en 2022 (Douane Tunisienne, 2022). Au niveau mondial, la Tunisie se positionne comme le 3e producteur et le 2e exportateur d’huile d’olive pour la campagne 2021/2022 (COI, 2023).

L’Espagne et l’Italie dominent les exportations mondiales avec des parts de 39 % et 19,5 %, respectivement (COI, 2023).