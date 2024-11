La 11ème session du Salon de l’Entreprise se tiendra les 20 et 21 novembre à l’espace de la Foire Internationale de Sfax sous le slogan « Go Entrepreneur », à l’initiative du Sfax Business Center, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et la Chambre de Comapiimerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), avec la participation de plus de 130 exposants.

Participeront également à ce rendez-vous de l’entreprenariat, des structures de soutien et d’accompagnement à l’investissement, des institutions financières et des structures dont les activités sont liées à l’industrie, aux affaires, et au secteur de l’environnement numérique et technologique de l’entreprise.

Lors d’une conférence de presse tenue, lundi, consacrée à la présentation de cette manifestation, le directeur général adjoint de l’APII, Kamel Ouerfelli a déclaré que le Salon de l’Entreprise dans sa 11ème édition, sera marqué par une participation massive des entrepreneurs et des structures de soutien, de financement et de formation.

Selon la même source, près d’un tiers des exposants de cette nouvelle session se recrutent parmi les jeunes entrepreneurs, un état de fait qui témoigne de l’attachement du Salon à son caractère innovant et à son intérêt particulier pour les domaines de la numérisation, de la franchise et des partenariats internationaux.

L’évènement se déploiera sur quatre espaces, à savoir : “L’Espace d’exposition”, “L’Espace de forums et mini-conférences”, “L’Espace de débat sur le défi de l’entreprise émergente” et un “Espace de partenariat et d’accompagnement”.

Quelque 7 mille visiteurs seront attendus à cette manifestation qui prévoit une série d’événements parallèles, dont, des tables rondes et des rencontres de partenariat et d’affaires, d’après la même source.

L’espace d’exposition sera articulé à travers 5 villages : « Le Village des Institutions d’Accompagnement et de Soutien », « Le Village de la Finance et de l’Investissement » et « Le Village de l’Innovation et de la l’Industrie intelligente 4.0, ” Le Village des Start-ups » et « Le Village des Franchises ».