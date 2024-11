Le Sultanat d’Oman a annoncé le lancement du premier satellite doté de la technologie d’intelligence artificielle (OL-1), enregistré en son nom auprès de l’Organisation internationale des télécommunications (UIT), spécialisé dans les technologies de télédétection et d’observation de la Terre.

Avec le lancement de ce satellite, le Sultanat d’Oman a rejoint officiellement le domaine de la technologie spatiale, a souligné une source officielle, notant qu’il s’agit du premier satellite de ce genre développé localement, ainsi que l’un des premiers satellites visant à doter Oman des capacités avancées en matière d’observation de la Terre.

Ce satellite équipé d’outils informatiques d’IA, permet de capturer et d’analyser les images haute résolution en temps réel, a-t-elle relevé, ajoutant que cette technologie améliorée par l’IA permet au satellite de détecter les changements, d’assurer la couverture terrestre et de surveiller les conditions environnementales avec une grande précision.

Ce projet est le fruit d’un partenariat stratégique avec la société “Star Vision Aerospace” et la société “Mars pour le développent et l’investissement”, en fournissant les ressources, l’expertise et le soutien technique nécessaires à la société Oman Lens pour développer le satellite OL-1 comme solution innovante visant à répondre aux besoins croissants en données pour le Sultanat d’Oman, a conclu la même source.