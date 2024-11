Le commissariat de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées à Siliana a remis, lundi, six avis d’approbation de projets, dans le cadre du programme national pour l’entreprenariat féminin et l’investissement (RAIDET).

La commissaire régionale de la femme, Ayda Ben Nasr, a indiqué à l’Agence TAP que les femmes bénéficiaires, issues de Siliana-nord, Siliana-sud et Makther, recevront des financements allant de 5 mille à 10 mille dinars pour lancer des projets dans les secteurs de la pâtisserie, la couture et des services.

Elle a ajouté que ce programme visant l’autonomisation économique de la femme, offre des fonds dont la valeur varie entre 10 mille et 300 mille dinars pour la création de micro, petits et moyens projets.