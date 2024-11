Sur instructions du président de la République Kaïs Saïed, la Tunisie participe au Sommet extraordinaire Arabo-Islamique qui se tiendra lundi à Riyad en Arabie Saoudite. La délégation tunisienne sera conduite par le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti.

Ce sommet, qui réunira plusieurs dirigeants et représentants de pays arabes et islamiques, se concentrera sur la détérioration de la situation dans la région, due notamment à la poursuite de l’agression israélienne en territoires palestiniens et au Liban.

En marge des travaux du sommet, Nafti mènera des entretiens bilatéraux avec plusieurs ministres des Affaires Étrangères des pays participants. Ces rencontres seront axées sur les relations bilatérales et les questions liées à la sécurité et à la paix dans la région.