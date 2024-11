Les débats budgétaires autour du budget de l’année 2025 se sont poursuivis lors de la séance du soir de la session plénière tenue, dimanche, au Palais du Bardo.

Lors de cette séance, les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont eu l’occasion d’assister à un exposé détaillé des différents volets du budget de la mission de la présidence de la République au titre de l’année 2025, présenté par le premier conseiller du Président de la République chargé des services communs, Mourad Haloumi.

Selon le conseiller, la mission de la Présidence de la République pour 2025 s’articule autour de trois programmes-clés, à savoir la sécurité nationale et relations extérieures, la sécurité présidentielle et la protection des personnalités officielles ainsi que le Commandement et le soutien.

Les fonds alloués à la mission de la Présidence de la République pour l’année 2025 sont estimés à 214,259 millions de dinars contre 200,400 millions de dinars en 2024, en hausse de 13,859 millions de dinars, et répartis comme suit :

– Les dépenses de rémunération : 161,206 millions de dinars contre 150, 697 millions de dinars en 2024.

– Les dépenses de gestion : 34 millions de dinars contre 31,373 millions de dinars en 2024.

– Les dépenses d’intervention : 5,501 millions de dinars contre 5,5 millions de dinars en 2024.

-Les dépenses d’investissement : 13,552 millions de dinars contre 12,830 millions de dinars en 2024.

Lors de ce débat, les interrogations des députés se sont articulées autour des questions liées essentiellement à la nécessité de reconsidérer le rôle de l’Institut des études stratégiques afin qu’il contribue activement à faire face à la montée en puissance de la dégradation morale et de la vacuité intellectuelle qui ont rage dans le pays, illustrée par la propagation de certaines pratiques immorales et incivilités via le cyberespace.

Répondant aux questions des députés, le conseiller de la présidence de la République a tenu à souligner qu’à la lumière des défis nationaux, régionaux et internationaux, le département de la sécurité nationale est soucieux de renforcer la sécurité et la stabilité du pays, de consolider sa position au double plan régional et international et de contribuer à assurer les exigences du développement en réponse aux attentes du peuple Tunisien.

Il a ajouté que son département œuvre scrupuleusement à assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations et des résultats issus des réunions du Conseil de la sécurité nationale.

Évoquant la politique étrangère de la Tunisie, Haloumi a rappelé la ferme position du principe de soutien de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et son souci constant de renforcer son appartenance à l’espace africain et de développer ses relations avec l’espace méditerranéen.

Sur un autre plan, il a mis en exergue la volonté du Président de la République de parachever les institutions prévues par la Constitution, citant en exemple le projet de loi sur les conseils locaux, régionaux et des districts qui sera bientôt soumis au Parlement.

S’agissant de la promotion du statut et du rôle de l’ITES, le conseiller de la présidence de la République a indiqué que le budget alloué à cette institution en 2025 s’élève à 1,193 million de dinars, dont 0,5 million de dinars sont destinés au volet études et recherches, soulignant que l’Institut œuvre de concert avec le département de la sécurité nationale en vue de mettre sur pied un projet de stratégie nationale centré autour de la valorisation de l’identité nationale, en symbiose avec les études élaborées par le passé sur la question éducative.