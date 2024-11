Le projet de réalisation d’une gare multimodale de transport terrestre dans la ville de Bizerte a été au centre d’un workshop organisé, au cours de cette semaine, en présence du gouverneur de la région.

Le directeur régional des transports, Anouar Dridi a indiqué à l’Agence TAP que des experts tunisiens et étrangers se chargeront de la phase des études préliminaires d’une durée de quatre mois, à partir de début novembre, précisant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la Politique Nationale de Mobilité Urbaine (PNMU) élaborée par le ministère du transport et la Banque Mondiale.

Il a ajouté que ce projet réunira les différentes composantes du transport public régulier et irrégulier de manière à contribuer au développement du secteur et à renforcer l’infrastructure et la logistique dans la région.