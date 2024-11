Les éditeurs et auteurs tunisiens sont largement présents à la 27ème édition du Salon International du Livre d’Alger (SILA) qui se déroule du 6 au 16 novembre 2024 au palais des expositions, Pins maritimes, dans la Capitale Algérienne.

Onze maisons d’éditions exposent leurs dernières publications au pavillon de l’Union des éditeurs tunisiens (UET).

Le programme culturel enregistre la participation d’écrivains et personnalités tunisiennes, à l’instar de la nouvelliste, poétesse et romancière Hafidha Kara Bibène, lauréate d’un Comar d’or et de l’ancien secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Houssine Abbasi. Le lauréat du prix Nobel de la paix, attribué au Quartet du dialogue national en 2015, participe ce dimanche à une conférence sur le thème “Gaza … Parmi la duplicité des positions de l’Occident”.

Cette édition 2024 du SILA est placée sous le slogan “Lire pour triompher”, inspiré par l’esprit de la Révolution du 1er novembre 1954, en Algérie, qui célèbre cette année le 70ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale. Ce slogan souligne que “la voie vers le progrès et la liberté passe inévitablement par la connaissance, l’éducation et la science”, indique le site du Salon.

Plus de 1 000 exposants issus de plus de 40 pays participent à cette édition dont le Qatar, invité d’honneur du Sila. Des maisons d’édition internationales présentent leurs dernières parutions, offrant un panorama riche et diversifié de la littérature mondiale.

Des conférences, des tables rondes, des séances de dédicaces, et des ateliers de lecture pour les enfants sont au menu. Les débats portent sur des thèmes variés tels que la liberté d’expression, l’importance de la traduction littéraire, et les nouvelles tendances dans l’édition numérique.