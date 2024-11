On assistera ce dimanche 10 novembre à un ciel couvert de nuages, principalement sur les côtes, et des pluies éparses sont attendues en matinée. L’après-midi, les précipitations s’intensifieront et toucheront l’ensemble du pays, accompagnées d’orages et même de grêle dans certaines régions.

Les températures seront en légère baisse par rapport avec des maximales oscillant entre 21 et 26 degrés. Les habitants des hauteurs ouest pourront profiter de températures plus fraîches, autour de 17 degrés, tandis que l’extrême sud connaîtra des maximales de 29 degrés.

Le vent soufflera d’ouest au nord et au centre, et d’est au sud, avec des rafales possibles lors des orages. La mer sera agitée, surtout au nord.