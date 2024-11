Le samsung a05s est en solde en ce moment et on peut le trouver en Tunisie à 599 Dinars au lieu de 749 DT chez les grands revendeurs.

Ce smartphone est doté d’un écran PLS LCD de 6,7 pouces offrant une résolution FHD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il fonctionne sous Android 13, avec un processeur Snapdragon 680 4G (6 nm).

Avec 6 Go de RAM et un stockage de 128 Go, cet appareil offre une capacité suffisante pour une utilisation polyvalente. Côté photographie, il embarque une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 MP, ainsi que deux capteurs supplémentaires de 2 MP. La caméra frontale est une 13 MP.

Les options de connectivité incluent la 4G, le Wifi et le Bluetooth 5.1, et le modèle prend en charge deux cartes SIM, avec une batterie de 5000 mAh.