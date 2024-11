L’INFINIX HOT 40 Pro 4G 12 Go 256 Go : Ce modèle comporte un écran de 6,78 pouces en technologie LCD IPS avec une résolution de 1080 x 2460 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous Android 13 avec l’interface XOS 13.5, il est équipé d’un processeur Mediatek Helio G99 (6 nm) Octa-core, combinant deux cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz pour des performances optimisées.

Ce smartphone dispose de 12 Go de mémoire RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Côté photo, il est équipé à l’arrière d’un capteur principal de 108 MP, accompagné de capteurs de 2 MP et 0,08 MP, tandis que l’appareil photo frontal propose 32 MP pour des selfies de haute qualité.

Les haut-parleurs stéréo assurent un son riche, tandis que la connectivité est complète avec le 4G, le Wifi, le Bluetooth et un capteur d’empreinte digitale intégré. Une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 33W.

L’appareil propose deux cartes SIM et est certifié IP67.

Les Prix en Tunisie (A cette date):