Le smartphone présente des dimensions de 164,18 x 74,37 x 7,46 mm pour un poids de 186 g. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2800 x 1260 pixels et un support multi-touch. Il offre une compatibilité réseau étendue : 2G, 3G, 4G et 5G.

Ce modèle inclut 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, soutenu par un processeur Snapdragon 778G.

La batterie de 4600 mAh assure une charge rapide de 80 W. En termes de connectivité, il dispose de Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC et divers services de localisation (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, GNSS).

Le smartphone est doté d’un appareil photo avant de 50 MP et de trois capteurs arrière (50 MP principal avec OIS, 8 MP ultra-grand-angle, et 2 MP monochrome), avec divers modes de prise de vue, incluant Nuit, Ralenti, et Astro. Vendu avec un ensemble d’accessoires, il propose également un capteur d’empreintes intégré à l’écran pour plus de sécurité.