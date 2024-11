Un certain nombre d’agriculteurs dans le gouvernorat de Jendouba ont exprimé leur préoccupation quant au manque de semences, d’engrais et d’eau d’irrigation, au risque de voir déréglé, le bon démarrage de la saison de semis des céréales.

Dans des déclarations concordantes à l’Agence TAP, ils ont appelé les structures du ministère de l’Agriculture et les autorités compétentes, à intervenir pour garantir la réussite de la saison agricole en fournissant les intrants nécessaires.

Cette requête intervient, notamment, après le parachèvement par nombre d’agriculteurs du processus de labour des terres, en particulier pour le semis du blé et des fourrages dont le démarrage est généralement défini au mois de novembre de chaque année.

Pour sa part, le vice-président de l’Union régionale de l’Agriculture et de la Pêche (URAP) à Jendouba, Mohamed Amine Saoudi, a déploré le “manque flagrant” constaté au niveau des semences et d’ammonitrate, précisant que l’URAP a régulièrement alerté les responsables locaux et régionaux par des contacts directs, ou via courrier adressé aux structures du ministère de l’Agriculture sur cette situation.

Il a ajouté que malgré les efforts déployés, aucune réponse concrète n’a été obtenue jusqu’à présent, maintenant les agriculteurs dans l’incertitude après des mois d’attente. Il a exhorté les autorités compétentes à résoudre le problème de pénurie et à rassurer les agriculteurs.

A noter que le commissariat régional au développement agricole de Jendouba avait annoncé, en septembre dernier, un programme d’emblavement de plus de 84 mille hectares de cultures céréalières, avec des engagements pris à œuvrer pour la fourniture des intrants agricoles nécessaires.